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15.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 февраля

Антициклон Ingo обеспечил Харькову сухую и малооблачную погоду.

Погода в Харькове

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...+2°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Возникновения магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы. Ежели в этот день установится оттепель — весна будет ранняя и теплая, коли холода завернут — весна будет холодной; выпавший снег - к затяжной и дождливой весне.

Если солнце перед закатом выглянет — прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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