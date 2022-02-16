16.02.2022 11:21 Евгений Клочко

На День единения: в Харькове подняли флаг на самый большой флагшток в Украине (фото)

Мероприятие по случаю Дня единения состоялось у флагштока на Сергиевской площади в Харькове.



Василий Голосный

Как сообщает РЕДПОСТ , на самом высоком в Украине флагштоке подняли Государственный флаг Украины.

Напомним, что 14 февраля Президент Украины подписал Указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», которым 16 февраля 2022 года был объявлен Днем единения. В этот день на зданиях всех учреждений, на флагштоках в населенных пунктах Украины был поднят Государственный флаг, а в 10:00 исполнен Государственный гимн. Также, согласно указу, украинские зарубежные дипломатические учреждения проведут в государствах пребывания имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

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