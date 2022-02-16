    
Главная Фото Общество На День единения: в Харькове подняли флаг на самый большой флагшток в Украине (фото)
16.02.2022  11:21   Евгений Клочко

На День единения: в Харькове подняли флаг на самый большой флагшток в Украине (фото)

Мероприятие по случаю Дня единения состоялось у флагштока на Сергиевской площади в Харькове.


Василий Голосный
Как сообщает РЕДПОСТ, на самом высоком в Украине флагштоке подняли Государственный флаг Украины. 
 
Напомним, что 14 февраля Президент Украины подписал Указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», которым 16 февраля 2022 года был объявлен Днем единения. В этот день на зданиях всех учреждений, на флагштоках в населенных пунктах Украины был поднят Государственный флаг, а в 10:00 исполнен Государственный гимн. Также, согласно указу, украинские зарубежные дипломатические учреждения проведут в государствах пребывания имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины. 

Фотогалерея

Тэги:  флагшток, флаг, день единения, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Общество Циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине 04.01 ЖКХ Приспущен флаг на самом большом флагштоке в Украине: названа причина 29.11 ЖКХ На самом большом флагштоке Харькова пришлось экстренно приспустить флаг (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 