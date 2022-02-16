16.02.2022 11:08 Рита Парфенова

Новую схему растаможки евроблях предложили в Украине

В Верховной Раде Украины появилось новое предложение растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

В правительстве зарегистрирован законопроект №7040, который предлагает поделить транспортные средства на «социальные» и «элитные», передает РЕДПОСТ.



Одним из предложений законопроекта – растаможка социальных легковых авто без уплаты акциза и НДС определенным категориям лиц с инвалидностью. Это будет доступно лицам, находящимя в очереди для получения бесплатного автомобиля с потерей места в этой очереди. При этом есть ряд «предохранителей», например запрет продажи на 5 лет и некоторые другие.



Пожарные автомобили, которые приобрели юридические лица или за средства из местного бюджета, предлагают растаможивать по «нулевому» тарифу (без пошлины и НДС) и регистрировать без учета того, какому экостандарту Евро соответствует такой автомобиль.



Автобусы авторы инициативы предлагают растаможивать по действующим правилам только без применения коэффициента х50 для акциза, который начисляется на такой транспорт старше 8 лет.



Для грузовиков предложили похожую схему: отменить коэффициенты на акциз х40 и х50, которые сейчас применяются для ТС возрастом более 5 и 8 лет соответственно. А после 1 января 2025 года грузовики предлагают регистрировать с любым стандартом «Евро» (сейчас требуется соответствие «Евро-5»).



Легковые автомобили предлагают поделить на три группы:

«Социальные» - с бензиновым мотором объемом до 3 литров или дизельным двигателем объемом до 2,5 литра стоимостью не более 65 минимальных заработных плат (около 15 тысяч долларов). Для таких автомобилей предлагают установить фиксированный коэффициент возраста – 1. Пошлины и НДС остаются без изменений. «Элитные» - легковушки стоимостью более 375 минимальных зарплат (около 85 тысяч долларов). Акциз для таких авто предлагают установить в размере 50% от среднерыночной стоимости. При этом пошлины и НДС, конечно, остаются в силе. «Обычные» – автомобили, которые не попали под определение первых двух групп. Их растаможка будет происходить на тех же условиях, которые действуют сейчас.

Напомним, льготный период растаможки автомобилей на номерах с иностранной регистрацией закончился 9 февраля 2022 года. С 15 июня 2021 года до 8 февраля 2022 года было оформлено более 88 тысяч автомобилей и уплачено свыше 3 миллиардов гривен налогов. Сейчас полиция имеет право останавливать нерастаможенные "евробляхи" и выписывать штрафы водителям. Данные об этих авто будут передаваться в Гостаможслужбу.