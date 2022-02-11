11.02.2022 20:56 Дмитрий Колоней

Харьковская бригада терробороны: городская власть помогает обустраивать места дислокации

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу харьковского горсовета мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по всему зданию управления бригады терробороны бвли полностью восстановлены теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, предоставлены стройматериалы для ремонта. А на очередную сессию Харьковского горсовета подготвоен проект предоставления финансовой помощи бригаде в размере 1 млн грн.

Руководитель города подчеркнул важность того что люди могут заключить контракт и научиться чему-то новому, чтобы понимать, как действовать в определенных ситуациях.

"Это не значит, что будет война, но люди будут готовы. И это абсолютно нормально. Во всех европейских странах, в Америке люди обучаются точно так же. Все страны проходят это. И наши люди тоже должны понимать, знать и, главное, уметь", - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что 1 января 2022 года вступил в силу Закон Украины «Об основах национального сопротивления». Городско властью подготовлены проекты распорядительных документов по участию в подготовке и выполнении соответствующих задач. Предусматривается содействие популяризации участия в мероприятиях национального сопротивления, а именно - изготовление и размещение рекламной продукции в средствах массовой информации, общественном транспорте и коммунальных предприятиях, учреждениях, заведениях города Харькова.

Также принимаются меры по обеспечению проведения начальной общевойсковой подготовки в учреждениях общего среднего образования города Харькова в соответствии с программами, утвержденными Министерством образования и науки по согласованию с Министерством обороны. В городском бюджете будут предусмотрены средства на финансирование соответствующих мероприятий.