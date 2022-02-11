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11.02.2022  20:22   Дмитрий Колоней

Изнасилование девушки в Харькове: появился новый фоторобот преступника (фото)

В Харькове разыскивается преступник, надругавшийся над девушкой.


Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социалоныес теи, распространен новый фотробом преступнка, напавшего и изнасиловавшего девушку на Алексеевке в Харькове.

 
Приметы: 25-35 лет, рост 170-180 см, светло-русые волосы, светлая щетина. На левой кисти свежий шрам, похожий на монету. Был одет во все тёмное.
 
Кто располагает информацией или узнал человека по фотороботу - звоните 0577059363, 7059300 или 102.
 
Днем 9 февраля в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Ахсарова, 3-Г произошло изнасилование 17-летней девочки. Преступление произошло примерно между 13:00-14:00. .
 
 
 
Напомним, ранее мы опубликовали приметы преступника, напавшего на девочку.
 
Тэги:  изнасилование, фоторобот, харьков, розыск, поиск, алексеевка, ахсарова
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