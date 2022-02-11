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11.02.2022  21:41   Дмитрий Колоней

Вакцинация от COVID-19: физические упражнения повышают уровень антител - результат исследования

Исследование провели американские ученые.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, исследователи из Университета общественного здравоохранения выявили в недавно опубликованном исследовании, что участники, катавшиеся на велосипеде, велотренажере или совершали быструю прогулку в течение полутора часов после инъекции, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с участниками, которые сидели или продолжали свой обычный распорядок дня.
 
Ученые получили аналогичные результаты, когда провели эксперимент с мышами и беговыми дорожками.
Антитела — это, по сути, линия защиты организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов, которая «ищет и уничтожает». Вакцины помогают иммунной системе научиться распознавать что-то чужеродное и реагировать, укрепляя защитные силы организма, в том числе увеличивая количество антител.
 
 
Профессор кинезиологии Мариан Кохут, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале " Мозг, поведение и иммунитет" пояснила что может быть несколько причин.
Тренировка добавляет приток крови и лимфы, что помогает циркулировать иммунным клеткам.
Когда эти клетки передвигаются по телу, они с большей вероятностью обнаруживают что-то чужеродное.
 
Результаты эксперимента на мышах также показали, что тип белка (т. е. интерферон-альфа), вырабатываемый во время физических упражнений, помогает генерировать вирусспецифические антитела и Т-клетки.
 
Эксперт также заявила, что для ответа на вопрос «почему» и «как» требуется значительно больше исследований. 
 
Напомним, ранее мы писали о мнении эксперта, предупреждающего, что кофе опасен для переболевших омикроном.
Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков, украина, тренировки, тренажер
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