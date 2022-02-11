11.02.2022 21:41 Дмитрий Колоней

Вакцинация от COVID-19: физические упражнения повышают уровень антител - результат исследования

Исследование провели американские ученые.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, исследователи из Университета общественного здравоохранения выявили в недавно опубликованном исследовании, что участники, катавшиеся на велосипеде, велотренажере или совершали быструю прогулку в течение полутора часов после инъекции, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с участниками, которые сидели или продолжали свой обычный распорядок дня.

Ученые получили аналогичные результаты, когда провели эксперимент с мышами и беговыми дорожками.

Антитела — это, по сути, линия защиты организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов, которая «ищет и уничтожает». Вакцины помогают иммунной системе научиться распознавать что-то чужеродное и реагировать, укрепляя защитные силы организма, в том числе увеличивая количество антител.

Профессор кинезиологии Мариан Кохут, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале " Мозг, поведение и иммунитет" пояснила что может быть несколько причин.

Тренировка добавляет приток крови и лимфы, что помогает циркулировать иммунным клеткам.

Когда эти клетки передвигаются по телу, они с большей вероятностью обнаруживают что-то чужеродное.

Результаты эксперимента на мышах также показали, что тип белка (т. е. интерферон-альфа), вырабатываемый во время физических упражнений, помогает генерировать вирусспецифические антитела и Т-клетки.

Эксперт также заявила, что для ответа на вопрос «почему» и «как» требуется значительно больше исследований.