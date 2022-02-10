10.02.2022 16:12 Дмитрий Колоней

Какие упражнения делать при коронавирусе: пять советов от эксперта

Выполнение простых упражнений во время выздоровления от COVID может помочь улучшить ваши симптомы.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedikalXpress, одышка, постоянный кашель и усталость являются общими признаками и симптомами COVID. И подавляющее большинство людей будут справляться со своими симптомами дома.

Клариса Тан, кардиореспираторный физиотерапевт, помогает людям с проблемами сердца и дыхания лечить и восстанавливаться после целого ряда заболеваний. Вот несколько простых упражнений, которые помогут людяи справиться с COVID дома.

Ваше тело нуждается в отдыхе, когда вы больны. Но выполнение простых упражнений во время выздоровления от COVID может помочь улучшить ваши симптомы.

1. Расслабленное дыхание

Это упражнение особенно полезно, если вы чувствуете одышку:

занять устойчивое и удобное положение. опустить плечи и медленно вдохнуть поджать губы (как будто вы дуете в соломинку) медленно и размеренно выдохнутеьчерез рот повторить упражнение в течение минуты.

Вы можете выполнять это упражнение так часто, как захотите. Но остановитесь, если почувствуете головокружение , так как слишком много вдохов подряд вызовет легкое головокружение.

Выполняйте упражнение в комнате с открытыми окнами. Если вам жарко, вы можете охладить лицо влажным полотенцем, делая это.

Принятие удобного положения является ключом к этому упражнению. Сидеть в удобном кресле может быть проще всего для большинства людей. Однако для некоторых людей с COVID сидеть на стуле слишком утомительно. В этих случаях попробуйте выполнить это упражнение в другом положении, например, лежа на боку, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

2. Глубокое дыхание

Это может улучшить потребление кислорода и успокоить ваши нервы:

принять вертикальное положение . расслабитьте плечи глубоко вдыхать через нос в течение двух-трех секунд. задержать дыхание на три секунды, если можете выдохнуть через нос или рот, как удобнее повторить упражнение в течение минуты.

Опять же, остановитесь, если почувствуете головокружение. После этого упражнения вы можете кашлять и выделять немного мокроты. Если вам все же приходится кашлять, прикрывайте рот салфеткой и сразу же выбрасывайте салфетку в герметичном пакете после каждого использования. Затем тщательно вымойте руки.

Некоторым людям для выполнения этого упражнения потребуется лечь на бок.

3 Пронирование

Возможно, вы слышали от других, таких как автор книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, о преимуществах лежания на животе (пронирования) во время дыхательных упражнений для улучшения оксигенации. В больнице люди, нуждающиеся в дополнительном кислороде, часто используют пронирование. Тем не менее, эффективность пронирования в домашних условиях неясна, и это не для всех.

Поскольку вам нужно оставаться на животе не менее 30 минут, некоторым людям это может показаться крайне неудобным, особенно если у них болит шея и поясница . Для этих людей лучше сидеть прямо или лежать на боку, выполняя дыхательные упражнения.

Тем не менее, если вы хотите попробовать пронировать, вот несколько советов:

не пытайтесь наклоняться после еды

выберите твердую поверхность для лежания. Мягкие кровати могут сделать лежание на животе еще более неудобным для спины.

повернуть голову в сторону. Положите подушку под живот, ноги, руки и голову для комфорта

убедитесь, что с вами всегда кто-то есть, особенно когда вы пробуете это в первый раз. И вы, и ваш помощник должны носить маску, чтобы свести к минимуму перекрестное заражение.

не пытайтесь пронироваться с детьми младше одного года.

4. Регулярно двигайтесь

Даже люди с относительно легкими симптомами COVID могут продолжать испытывать усталость после исчезновения других симптомов. Регулярное выполнение простых упражнений в течение дня в условиях изоляции может помочь свести к минимуму последствия ограниченной подвижности во время COVID.

5 Легкие упражнения

попробовать сесть на стул и встать, а затем повторять это в течение минуты. можете маршировать на месте в течение двух минут.