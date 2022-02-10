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10.02.2022  16:12   Дмитрий Колоней

Какие упражнения делать при коронавирусе: пять советов от эксперта

Выполнение простых упражнений во время выздоровления от COVID может помочь улучшить ваши симптомы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedikalXpress, одышка, постоянный кашель и усталость являются общими признаками и симптомами COVID. И подавляющее большинство людей будут справляться со своими симптомами дома.
 
Клариса Тан, кардиореспираторный физиотерапевт, помогает людям с проблемами сердца и дыхания лечить и восстанавливаться после целого ряда заболеваний. Вот несколько простых упражнений, которые помогут людяи справиться с COVID дома.
 
 
Ваше тело нуждается в отдыхе, когда вы больны. Но выполнение простых упражнений во время выздоровления от COVID может помочь улучшить ваши симптомы.

1. Расслабленное дыхание

Это упражнение особенно полезно, если вы чувствуете одышку:
  1. занять устойчивое и удобное положение.
  2. опустить плечи и медленно вдохнуть
  3. поджать губы (как будто вы дуете в соломинку)
  4. медленно и размеренно выдохнутеьчерез рот
  5. повторить упражнение в течение минуты.
Вы можете выполнять это упражнение так часто, как захотите. Но остановитесь, если почувствуете головокружение , так как слишком много вдохов подряд вызовет легкое головокружение.
 
Выполняйте упражнение в комнате с открытыми окнами. Если вам жарко, вы можете охладить лицо влажным полотенцем, делая это.
 
Принятие удобного положения является ключом к этому упражнению. Сидеть в удобном кресле может быть проще всего для большинства людей. Однако для некоторых людей с COVID сидеть на стуле слишком утомительно. В этих случаях попробуйте выполнить это упражнение в другом положении, например, лежа на боку, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

2. Глубокое дыхание

Это может улучшить потребление кислорода и успокоить ваши нервы:
  1. принять вертикальное положение .
  2. расслабитьте плечи
  3. глубоко вдыхать через нос в течение двух-трех секунд.
  4. задержать дыхание на три секунды, если можете
  5. выдохнуть через нос или рот, как удобнее
  6. повторить упражнение в течение минуты.
Опять же, остановитесь, если почувствуете головокружение. После этого упражнения вы можете кашлять и выделять немного мокроты. Если вам все же приходится кашлять, прикрывайте рот салфеткой и сразу же выбрасывайте салфетку в герметичном пакете после каждого использования. Затем тщательно вымойте руки.
 
Некоторым людям для выполнения этого упражнения потребуется лечь на бок. 

3 Пронирование

Возможно, вы слышали от других, таких как автор книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, о преимуществах лежания на животе (пронирования) во время дыхательных упражнений для улучшения оксигенации. В больнице люди, нуждающиеся в дополнительном кислороде, часто используют пронирование. Тем не менее, эффективность пронирования в домашних условиях неясна, и это не для всех.
 
Поскольку вам нужно оставаться на животе не менее 30 минут, некоторым людям это может показаться крайне неудобным, особенно если у них болит шея и поясница . Для этих людей лучше сидеть прямо или лежать на боку, выполняя дыхательные упражнения.
 
Тем не менее, если вы хотите попробовать пронировать, вот несколько советов:
  • не пытайтесь наклоняться после еды
  • выберите твердую поверхность для лежания. Мягкие кровати могут сделать лежание на животе еще более неудобным для спины.
  • повернуть голову в сторону. Положите подушку под живот, ноги, руки и голову для комфорта
  • убедитесь, что с вами всегда кто-то есть, особенно когда вы пробуете это в первый раз. И вы, и ваш помощник должны носить маску, чтобы свести к минимуму перекрестное заражение.
  • не пытайтесь пронироваться с детьми младше одного года.

4. Регулярно двигайтесь

Даже люди с относительно легкими симптомами COVID могут продолжать испытывать усталость после исчезновения других симптомов. Регулярное выполнение простых упражнений в течение дня в условиях изоляции может помочь свести к минимуму последствия ограниченной подвижности во время COVID.

5 Легкие упражнения 

  1. попробовать сесть на стул и встать, а затем повторять это в течение минуты.
  2. можете маршировать на месте в течение двух минут.
Напомним, ранее мы писали о мнении эксперта, предупреждающего, что кофе опасен для переболевших омикроном.
 
Источник:   MedikalXpress
 Тэги:  коронавирус, упражнения, харьков, украина, дыхание
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