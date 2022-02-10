    
Главная Новости Харькова Армия Модернизированный по натовским стандартам танк Т-64 БВ прошел испытания (видео)
10.02.2022  16:30   Виталий Хиневич

Модернизированный по натовским стандартам танк Т-64 БВ прошел испытания (видео)

Боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "УкрОборонПром".
 
Сообщается, что боевая техника модернизирована в соответствии со стандартами НАТО. Танк Т-64БВ образца 2022 года получил новые  современные радиостанции взамен старым. Теперь машина имеет систему навигации, внутренней и внешней связи.
 
В это же время отмечается, что боевая машина оснащена  новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.
 
 
Так же установлена усовершенствованная  топливная система с бронированной защитой баков.
 
Испытания техники проводило Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящее в состав ДК «Укроборонпром».
 
Напомним, Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передало партию военной техники для Вооруженных сил Украины.
 
Источник:   УкрОборонПром
 Тэги:  армия, танк, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 Армия Будут слышны выстрелы: на Харьковщине начались военные учения 03.02 Армия Родители срочников вышли под стены Офиса президента Украины: что требуют 02.02 Армия В Киеве будут митинговать против "дедовщины" в армии
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 