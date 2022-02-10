10.02.2022 16:30 Виталий Хиневич

Модернизированный по натовским стандартам танк Т-64 БВ прошел испытания (видео)

Боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "УкрОборонПром".

Сообщается, что боевая техника модернизирована в соответствии со стандартами НАТО. Танк Т-64БВ образца 2022 года получил новые современные радиостанции взамен старым. Теперь машина имеет систему навигации, внутренней и внешней связи.

В это же время отмечается, что боевая машина оснащена новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.

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Так же установлена усовершенствованная топливная система с бронированной защитой баков.

Испытания техники проводило Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод», входящее в состав ДК «Укроборонпром».