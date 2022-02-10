10.02.2022 16:45 Валерия Кононова

Магазин подарков UAmade откроется в Харькове

UAmade Store планирует открытие в Харьковском ТРЦ.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

UAmade – это магазин съедобных и не съедобных подарков с оригинальным оформлением от украинских производителей. В Харькове же это будет первый магазин компании.

Магазин подарков откроется 12 февраля в одном из крупнейших ТРЦ Харькова – Караван.

Само мероприятие стартует в 13:00. И хотя еще не день всех Влюбленных, открытие обещает быть интересным и романтичным. Как минимум, организаторы обещают самого романтичного ведущего, а также зажигательные треки от DJ, конкурсы и розыгрыши подарков, в которых магазин точно разбирается.

Напомним, центральный ТРЦ Харькова устраивает трехдневное празднование дня Святого Валентина для своих посетителей.