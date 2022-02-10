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10.02.2022  16:45   Валерия Кононова

Магазин подарков UAmade откроется в Харькове

UAmade Store планирует открытие в Харьковском ТРЦ.

Открытие магазина
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
UAmade – это магазин съедобных и не съедобных подарков с оригинальным оформлением от украинских производителей. В Харькове же это будет первый магазин компании. 
 
Магазин подарков откроется 12 февраля в одном из крупнейших ТРЦ Харькова – Караван.
 
Само мероприятие стартует в 13:00. И хотя еще не день всех Влюбленных, открытие обещает быть интересным и романтичным. Как минимум, организаторы обещают самого романтичного ведущего, а также зажигательные треки от DJ, конкурсы и розыгрыши подарков, в которых магазин точно разбирается.
 
Напомним, центральный ТРЦ Харькова устраивает трехдневное празднование дня Святого Валентина для своих посетителей.
 
Тэги:  открытие магазина, харьков
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