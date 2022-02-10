10.02.2022 15:00 Валерия Кононова

День святого Валентина в крупном ТРЦ Харькова: программа

Центральный ТРЦ Харькова устраивает трехдневное празднование дня Святого Валентина для своих посетителей.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Проходить праздничные мероприятия будут с 12 по 14 февраля включительно. В первый день, в субботу, клиентов ТРЦ Nikolsky ждет развлекательная программа с 14:30 до 18:00, которая включает в себя фитнес занятие с 14:30 до 15:00, мастер класс по валентинкам и имбирному печенью после до 16:00. Уже в 16:00 начнется кукольное представление для юных посетителей ТРЦ. Им тоже преподнесут подарок ко дню всех влюбленных. А дети, как известно, влюблены в мультфильмы, потому представление «щенячий патруль» точно придется по вкусу. А как завершение праздника – концерт аккордеона с 18:00.

Программа воскресенья стартует в 13:00, повторяя субботний мастер-класс, после в 14:30 занятие фитнесом, а в 16:00 гостей ТРЦ ждет театральный мастер класс, чтобы в 18:00 завершить приятный вечер под музыку саксофона.

И в понедельник, сам день всех Влюбленных, праздничная программа начнется со встречи с Артуром Пивоваровым в 15:00, после которой в 17:00 планируется концерт лучших творческих коллективов нашего города, а также группы TAKE FIVE. Завершится же вечер розыгрышем кольца с брильянтом, а также других, не менее приятных подарков, который стартует в 19:00.

Напомним, с 11 по 13 февраля в 18:30 Харьковский национальный театр оперы и балета приглашает горожан посетить премьерную оперу Жюля Массне "Золушка".