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09.02.2022  16:45   Валерия Кононова

Оперный театр Харькова приглашает посетить премьеру

В середине февраля в ХНАТОБе зазвучит премьерная опера Жюля Массне.

Театр
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
С 11 по 13 февраля в 18:30 Харьковский национальный театр оперы и балета приглашает горожан посетить премьернуй оперу Жюля Массне "Золушка". 
 
Это не просто привычная каждому история Золушки, милой девочки со своими надеждами, мечтами и верой в сказку, которая случится с ней. Эта опера показывает зрителю, что во взрослой жизни сказка тоже есть. Ведь, если вы думали, что уже выросли для "Золушки", то не волнуйтесь, Золушка повзрослела вместе с вами. Может быть, на одном из аккордов и главная героиня и зритель найдут волшебство в жизни? 
 
Золушка Жюля Массне отсылает к сказке Шарля Перо и была написана 127 лет назад. Теперь же она зазвучит на сцене Харьковского оперного театра. 
 
Когда: 11, 12, 13 февраля. 
 
Где: ХНАТОБ, большой зал Восток Опера.
 
Стоимость: 200-500 гривен.
 
Тэги:  анонс, театр, харьков
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