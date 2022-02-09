09.02.2022 16:45 Валерия Кононова

Оперный театр Харькова приглашает посетить премьеру

В середине февраля в ХНАТОБе зазвучит премьерная опера Жюля Массне.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

С 11 по 13 февраля в 18:30 Харьковский национальный театр оперы и балета приглашает горожан посетить премьернуй оперу Жюля Массне "Золушка".

Это не просто привычная каждому история Золушки, милой девочки со своими надеждами, мечтами и верой в сказку, которая случится с ней. Эта опера показывает зрителю, что во взрослой жизни сказка тоже есть. Ведь, если вы думали, что уже выросли для "Золушки", то не волнуйтесь, Золушка повзрослела вместе с вами. Может быть, на одном из аккордов и главная героиня и зритель найдут волшебство в жизни?

Золушка Жюля Массне отсылает к сказке Шарля Перо и была написана 127 лет назад. Теперь же она зазвучит на сцене Харьковского оперного театра.

Когда: 11, 12, 13 февраля.

Где: ХНАТОБ, большой зал Восток Опера.

Стоимость: 200-500 гривен.