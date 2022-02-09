09.02.2022 16:40 Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин похитили почтовую посылку

Возле почтового отделения двое мужчин похитили у гражданина посылку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 8 февраля к правоохранителям обратился мужчина, работник почтового отделения по проспекту Науки. Гражданин рассказал полицейским, что двое неизвестных выхватили у него из рук почтовую посылку. После содеянного правонарушения скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения следственных действий, правоохранители изучили видеозаписи камер наблюдения. Таким образом, удалось установить, что злоумышленники скрылись на автомобиле марки "Skoda".

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Инспекторы передали ориентировку коллегам и отправились на поиски. Двигаясь по улице Космонавтов, полицейские обнаружили и остановили транспортное средство, похожее по описанию. Для выяснения всех обстоятельств происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.