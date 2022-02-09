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09.02.2022  16:40   Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин похитили почтовую посылку

Возле почтового отделения двое мужчин похитили у гражданина посылку.

Грабеж
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 8 февраля к правоохранителям обратился мужчина, работник почтового отделения по проспекту Науки. Гражданин рассказал полицейским, что двое неизвестных выхватили у него из рук почтовую посылку. После содеянного правонарушения скрылись в неизвестном направлении.
 
В ходе проведения следственных действий, правоохранители изучили видеозаписи камер наблюдения. Таким образом, удалось установить, что злоумышленники скрылись на автомобиле марки "Skoda".
 
 
Инспекторы передали ориентировку коллегам и отправились на поиски. Двигаясь по улице Космонавтов, полицейские обнаружили и остановили транспортное средство, похожее по описанию. Для выяснения всех обстоятельств происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, ранее Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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