09.02.2022 16:28 Евгений Клочко
Скандал в харьковской школе: полиция отреагировала на инцидент с учителем
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, где учитель школы тянет ученика за руку и кричит на него.
Кадр из видео
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на главного управления Нацполиции в Харьковской области.
"В ходе проведения проверки работники ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 установили, что событие, которое зафиксированное на видео, произошло 31 января в одном из классов учебного заведения", - говорится в сообщении.
По словам директора школы, данная ситуация была рассмотрена на педагогическом совещании с участием учительницы и родителей 8-летнего парня.
По словам правоохранителей, родители несовершеннолетнего ни к кому претензий не имеют. Полицейские провели профилактическую беседу с учеником и его родителями.
Данный факт 8 февраля был зарегистрирован в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского райуправления №1.
На данный момент проверка инцидента продолжается.
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