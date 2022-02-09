09.02.2022 16:28 Евгений Клочко

Скандал в харьковской школе: полиция отреагировала на инцидент с учителем

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, где учитель школы тянет ученика за руку и кричит на него.



Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"В ходе проведения проверки работники ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 установили, что событие, которое зафиксированное на видео, произошло 31 января в одном из классов учебного заведения", - говорится в сообщении.

По словам директора школы, данная ситуация была рассмотрена на педагогическом совещании с участием учительницы и родителей 8-летнего парня.

По словам правоохранителей, родители несовершеннолетнего ни к кому претензий не имеют. Полицейские провели профилактическую беседу с учеником и его родителями.

Данный факт 8 февраля был зарегистрирован в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского райуправления №1.

На данный момент проверка инцидента продолжается.

Напомним, на защиту педагога стали множество родителей учеников данного учебного заведения. Они отметили, что у нее хорошая репутация среди родителей и своих коллег и она никогда не фигурировала в подобных ситуациях.