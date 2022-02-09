09.02.2022 12:33 Александра Жук

Скандал в харьковской школе: учителя обвиняют в насилии над учеником

Подробности инцидента в школе №77. Как наказали учителя и почему возмущены родители пострадавшего ученика.

Как стало известно корреспонденту РЕДПОСТ , инцидент в харьковской школе, кадры которого попали в соцсети, произошел ещё 31 января.

Видео сняли одноклассники Кирилла. По словам детей, учитель распускала руки на их одноклассника.

Родители Кирилла, мальчика, которого за руку тянула учительница английского языка, возмущены тем фактом, что данное видео с их несовершеннолетним сыном, было размещено без их разрешения.

На защиту педагога стали множество родителей учеников данного учебного заведения. Они отметили, что у нее хорошая репутация среди родителей и своих коллег и она никогда не фигурировала в подобных ситуациях.

Фигурант скандала - педагог с 10-летним стажем, она преподаёт английский язык.

То, что случилось в данной школе - недопустимо, комментирует нашему журналисту инцидент руководитель Департамента образования Ольга Деменко.

"Мы уже провели соответствующую работу с учителем, пообщались со всем преподавательским составом. Такая же работа проводится и с директорами всех харьковских школ", - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, преподаватель получил выговор от администрации учебного заведения и на данным момент продолжает работать в школе.