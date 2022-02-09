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09.02.2022  16:51   Людмила Виниченко

На Харьковщине задержали серийных автоугонщиков: специализировались на "Нивах"

Полицейские задержали троих молодых людей, которые совершали угоны автомобилей на территории Харькова и Харьковской области.

На Харьковщине задержали серийных автоугонщиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.
 
В ноябре и декабре 2021 года трое жителей Харьковской области незаконно завладели тремя автомобилями “Нива”. Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить личности правонарушителей.
 
На Харьковщине задержали серийных автоугонщиков
 
В феврале оперативники провели обыски по месту проживания злоумышленников и изъяли два частично разобранных украденных автомобиля, запчасти к ним, а также легковой автомобиль марки  “Volvo”.
 
На данный момент 20-летний правонарушитель и его 22-летние соучастники находятся под подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 (незаконно завладение транспортным средством) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. 
 
Полиция также проверяет их на причастность к совершению аналогичных преступлений в Харьковской области.
 
Напомним, 23 января сотрудники патрульной полиции наткнулись на брошенный автомобиль марки BMW. Как оказалось, автомобиль находился в розыске.
 
Тэги:  угон, харьков
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