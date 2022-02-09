09.02.2022 16:51 Людмила Виниченко

На Харьковщине задержали серийных автоугонщиков: специализировались на "Нивах"

Полицейские задержали троих молодых людей, которые совершали угоны автомобилей на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В ноябре и декабре 2021 года трое жителей Харьковской области незаконно завладели тремя автомобилями “Нива”. Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить личности правонарушителей.

В феврале оперативники провели обыски по месту проживания злоумышленников и изъяли два частично разобранных украденных автомобиля, запчасти к ним, а также легковой автомобиль марки “Volvo”.

На данный момент 20-летний правонарушитель и его 22-летние соучастники находятся под подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 (незаконно завладение транспортным средством) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полиция также проверяет их на причастность к совершению аналогичных преступлений в Харьковской области.

Напомним, 23 января сотрудники патрульной полиции наткнулись на брошенный автомобиль марки BMW. Как оказалось, автомобиль находился в розыске.