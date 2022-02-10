Помогите найти: в Харькове пропал подросток с Салтовки (фото)

В Харькове разыскивается 14-летний Даниил Поршаков.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 9 февраля 2022 года в 18:30 из своего дома в Харькове по улице Владислава Зубенко (605 микрорайон Салтовки) в черной куртке, черных штанах, черной обуви и красной шапке вышел 14-летний Даниил Поршаков - плотно сложенный кареглазый подросток с короткими темно-русыми волосами и пропал.
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Просьба ко всем, кто имеет информацию о местонахождении парня, обращаться по телефонам 068- 777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что найден приехавший в Харьков мужчина и пропавший.
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Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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