10.02.2022 15:13 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал подросток с Салтовки (фото)

В Харькове разыскивается 14-летний Даниил Поршаков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 9 февраля 2022 года в 18:30 из своего дома в Харькове по улице Владислава Зубенко (605 микрорайон Салтовки) в черной куртке, черных штанах, черной обуви и красной шапке вышел 14-летний Даниил Поршаков - плотно сложенный кареглазый подросток с короткими темно-русыми волосами и пропал.

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Просьба ко всем, кто имеет информацию о местонахождении парня, обращаться по телефонам 068- 777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден приехавший в Харьков мужчина и пропавший.