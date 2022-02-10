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10.02.2022  15:35   Виталий Хиневич

Под покровом ночи браконьер ловил рыбу на Харьковщине

В Чугуевском районе Харьковской области мужчина ловил рыбу запрещенными средствами лова.

Браконьер
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Рыбоохранный патруль Харьковской области.
 
Сообщается, что во время рыбоохранной работы, государственные инспекторы разоблачили грубое нарушение Правил рыболовства. На территории Печенежского водохранилища возле села Первомайское  гражданин около 01:00 выполнял лов рыбы при помощи сетей.
 
 
Данные деяния нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины в размере 63 937 гривен.
 
В отношении правонарушителя был составлен протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харьковской области задержали браконьеров. Мужчины на плавательном средстве ловили рыбу запрещенными орудиями лова.
 
Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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