    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Беглец-рецидивист: под Харьковом ушел из дома и не вернулся Максим Неумывакин
05.12.2021  11:16   Евгений Клочко

Беглец-рецидивист: под Харьковом ушел из дома и не вернулся Максим Неумывакин

В Харьковской области продолжаются поиски несовершеннолетнего Максима Неумывакина.

Пропал Максим Неумывакин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисковую группу "Милена". Отмечается, что 14-летний подросток 3 декабря вышел из дома в пгт. Казачья Лопань и с того момента его местонахождение неизвестно.
 
Приметы парня: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черную болоньевую куртку с желтыми полосами возле карманов, черню шапку, черные спортивные штаны, темно-синие сетчатые кроссовки.
 
Особые приметы: родимое пятно в области лба.
 
Всем, кто имеет информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.
 
Стоит отметить, что это уже четвертое за этот, 2021 год, и шестое с 2019 года исчезновение из дома этого парня.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что подросток Максим Неумывакин сбежал из дома сперва поздней осенью 2019 года  - 4 ноября 2019 года он исчез из дома 4 утра, 15 августа 2021 года пропал в 6 утра, 8 сентября 2021 года сбежал около 8 утра, а 29 сентября нынешнего года бежал уже ночью.
 
Источник:   Поисковая группа "Милена"
 Тэги:  пропал подросток, розыск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Криминал и происшествия Помогите найти: в центре Харькова пропала короткостриженая девочка (фото) 30.09 Криминал и происшествия Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото) 05.08 Криминал и происшествия Любовь к пруду и домашний скандал: исчезнувшего подростка нашли у воды в Харькове (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 