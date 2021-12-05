Беглец-рецидивист: под Харьковом ушел из дома и не вернулся Максим Неумывакин

05.12.2021 11:16 Евгений Клочко

В Харьковской области продолжаются поиски несовершеннолетнего Максима Неумывакина.

Приметы парня: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черную болоньевую куртку с желтыми полосами возле карманов, черню шапку, черные спортивные штаны, темно-синие сетчатые кроссовки.

Особые приметы: родимое пятно в области лба.

Всем, кто имеет информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Стоит отметить, что это уже четвертое за этот, 2021 год, и шестое с 2019 года исчезновение из дома этого парня.

Напомним, ранее мы писали о том, что подросток Максим Неумывакин сбежал из дома сперва поздней осенью 2019 года - 4 ноября 2019 года он исчез из дома 4 утра, 15 августа 2021 года пропал в 6 утра, 8 сентября 2021 года сбежал около 8 утра, а 29 сентября нынешнего года бежал уже ночью.