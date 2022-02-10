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10.02.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Наркосбытчик под Харьковом заработал до 10 лет за решеткой (фото)

Под Харьковом мужчине сообщили о подозрении.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 44-летений мужчина распространял наркотики на Балаклейщине. Возбуждено уголовное дело. Под процессуальным руководством Балаклейского отдела Изюмской окружной прокуратуры задокументировано несколько фактов сбыта психотропного вещества.
 
 
9 февраля, в ходе обыска стражи порядка нашли у злоумышленника 8 фасованных свертков с наркотиками и электронные весы с предметами для фасовки, которые отправлены на экспертизу.
 
 
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу. Распространителю опасного зелья грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на "Гоптовке" служебный пес обнаружил тайник с наркотиками в автомобиле.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков, балаклея, изюм
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