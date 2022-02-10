10.02.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Наркосбытчик под Харьковом заработал до 10 лет за решеткой (фото)

Под Харьковом мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 44-летений мужчина распространял наркотики на Балаклейщине. Возбуждено уголовное дело. Под процессуальным руководством Балаклейского отдела Изюмской окружной прокуратуры задокументировано несколько фактов сбыта психотропного вещества.

9 февраля, в ходе обыска стражи порядка нашли у злоумышленника 8 фасованных свертков с наркотиками и электронные весы с предметами для фасовки, которые отправлены на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу. Распространителю опасного зелья грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.