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15.01.2022  16:30   Виталий Хиневич

Харьковское предприятие передало военную технику для ВСУ

Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передало партию военной техники для Вооруженных сил Украины.

Техника ВСУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «УкрОборонПром».
 
Сообщается, что специалисты предприятия "Харьковский автомобильный завод" произвели ремонт агрегатов машин БАТ-2, гидравлических систем, инженерного оборудования и ходовой части.
 
После завершения испытаний, военная техника в конце прошлого года была передана подразделению инженерных войск ВСУ.
 
 
Основной задачей машины является прокладка пути в зоне боевых действий, а также оборудование позиций подразделений Вооруженных сил Украины.
 
Напомним, украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты. Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение.
 
Источник:   УкрОборонПром
 Тэги:  всу, техника, харьков
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