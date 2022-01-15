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15.01.2022  15:50   Василий Голосный

Центральной улицей Харькова прошел «Вертеп-фест» (фото)

15 января улицу Сумскую заполонили люди в праздничных нарядах и костюмах. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.


Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
Участники праздничного шествия «Вертеп-фест-2022» начали собираться на площади Конституции в Харькове около 11-00.  В праздничных нарядах колона во главе с оркестром начала движение вверх по улице Сумской в 11:40.
 
А в 12:45, на площади перед ХНАТОБ им. Н. Лысенко состоялась акция одновременного пения участниками фестиваля колядки «Нова радість стала».
 
Принять участие в фестивале приехали люди из разных уголков страны, главная цель которых - подарить харьковчанам и гостям города прекрасное настроение и рассказать про украинские традиции.

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Тэги:  вертеп-фест-2022, вертеп, колядка, сумская, фестиваль, харьков
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