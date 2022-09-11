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11.09.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

ЗСУ перед контрнаступом стріляють у бік окупантів агітаційними снарядами (відео)

Українські військові запускають у бік ворога агітаційні листівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook заступниці Міністра оборони України Ганну Маляр.
 
Ганна Маляр повідомила, що один із способів  інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету, є запуск агітаційних снарядів.
 
«Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть»,- розповіла Ганна Маляр.
 
У кожному снаряді є 1,5 тисяч одиниць листівок.
 

Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій.

Источник:   Ганна Маляр
 Тэги:  всу
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