11.09.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

ЗСУ перед контрнаступом стріляють у бік окупантів агітаційними снарядами (відео)

Українські військові запускають у бік ворога агітаційні листівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook заступниці Міністра оборони України Ганну Маляр.

Ганна Маляр повідомила, що один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету, є запуск агітаційних снарядів.

«Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть»,- розповіла Ганна Маляр.

У кожному снаряді є 1,5 тисяч одиниць листівок.

Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій.