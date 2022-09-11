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11.09.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Війна в Україні: що відбувається на Харківському напрямі

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій.

Ворожа техніка
 
Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що на Харківському напрямку йде просування ЗСУ.
 
«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на Державний кордон залишається 50 км. На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. 
 
Захоплена ворожа техніка
Фото:Генеральний штаб ЗСУ.
 
Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.
 
Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!»,- повідомив Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  армия, харьков
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