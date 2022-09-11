11.09.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

Харків’ян закликають стати донорами крові

Харківський обласний центр служби крові повідомив про необхідність біологічного матеріалу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Повідомляється, що мешканців Харкова запрошують стати донорами крові. Біологічний матеріал потрібен для бійців ЗСУ.

Дізнатись подробиці можна за телефоном Центра крові в Харкові +380 (95) 570 47 66.

«Наші захисники незламні, так. Але вони не сталеві. І в їх жилах тече така ж кров! Вільного народу! Тож саме час діяти!»,- звернулися до громадян у Харківському обласному центрі служби крові.