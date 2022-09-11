11.09.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Харківської області з'являється мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку розпочав роботу в деокупованих населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kyivstar.

Повідомляється, що оператор мобільного зв'язку Kyivstar розпочав роботу в місті Балаклія.

Також мобільний зв'язок став доступним у смт. Чкалівське Харківської області.

В свою чергу Балаклійська міська рада зазначила, що у налаштуванні телефону треба вибрати мережу Kyivstar.

На наші базові станції на визволених територіях повертаються українські прапори.



Відео зі Чкаловська, Харківської області.



Пишаємося ЗСУ та готуємося до відновлення зв‘язку на деокупованих територіях!



Все буде Україна!????????#НазустрічПеремозі pic.twitter.com/aZEU85U1tb — Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 11, 2022