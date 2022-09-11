На деокупованих територіях Харківської області з'являється мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку розпочав роботу в деокупованих населених пунктах Харківської області.
На наші базові станції на визволених територіях повертаються українські прапори.— Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 11, 2022
Відео зі Чкаловська, Харківської області.
Пишаємося ЗСУ та готуємося до відновлення зв‘язку на деокупованих територіях!
Все буде Україна!????????#НазустрічПеремозі pic.twitter.com/aZEU85U1tb
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Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
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