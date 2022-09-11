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11.09.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Харківської області з'являється мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку розпочав роботу в деокупованих населених пунктах Харківської області.

звязок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kyivstar.
 
Повідомляється, що оператор мобільного зв'язку Kyivstar розпочав роботу в місті Балаклія.
 
Також мобільний зв'язок став доступним у смт. Чкалівське Харківської області.
 
В свою чергу Балаклійська міська рада зазначила, що у налаштуванні телефону треба вибрати мережу Kyivstar.
 
Источник:   Kyivstar
 Тэги:  харьков, мобильная связь
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