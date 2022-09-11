11.09.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківські миротворці отримали «бронзу» у конференції з безпеки

Учасниці української делегації виступили з презентацією міжнародних програм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради.

Повідомляється, що з 01 по 05 вересня у місті Брно (Чехія) пройшла ХІІІ Міжнародна зустріч учасників асоціацій ветеранів війни та AISP-SPIA, конференція з безпеки у Східній Європі.

Україну та місто Харків на заході представляли проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Світлана Бережна; юні миротворці - учениця ХГ № 55 Анастасія Скрипка, та учениці ХСШ № 119 Дар'я Єлісєєнко та Дар'я Ясинецька.

Учасниці української делегації виступили з презентацією міжнародних програм «Юний миротворець» та «Школа миру», проєктів «Гвардійський вишкіл» та «Військово - патріотичний квест».

Юні миротворці отримали почесну нагороду - бронзову медаль Асоціації миротворців ООН Чехії «На службі миру, свободи, демократії».

Нагадаємо, ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти для українських дітей та вчителів.