11.09.2022 17:25 Віталій Хінєвіч
Харківські миротворці отримали «бронзу» у конференції з безпеки
Учасниці української делегації виступили з презентацією міжнародних програм.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради.
Повідомляється, що з 01 по 05 вересня у місті Брно (Чехія) пройшла ХІІІ Міжнародна зустріч учасників асоціацій ветеранів війни та AISP-SPIA, конференція з безпеки у Східній Європі.
Україну та місто Харків на заході представляли проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Світлана Бережна; юні миротворці - учениця ХГ № 55 Анастасія Скрипка, та учениці ХСШ № 119 Дар'я Єлісєєнко та Дар'я Ясинецька.
Учасниці української делегації виступили з презентацією міжнародних програм «Юний миротворець» та «Школа миру», проєктів «Гвардійський вишкіл» та «Військово - патріотичний квест».
Юні миротворці отримали почесну нагороду - бронзову медаль Асоціації миротворців ООН Чехії «На службі миру, свободи, демократії».
Нагадаємо, ЮНІСЕФ реалізує освітні проєкти
для українських дітей та вчителів.
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