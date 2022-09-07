07.09.2022 18:10 Віталій Хінєвіч
Підприємців Харківської області запрошують на відео конференцію
На конференції обговорюватимуть актуальні питання оподаткування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що підприємцям Харківської області розкажуть про актуальні питання оподаткування. Сеанс відео конференції у форматі Zoom відбудеться 8 вересня з 10:00 до 11:00.
Конференція на тему «ФОП. Актуальні питання оподаткування», проводиться на базі Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, за інформаційним сприянням Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА.
Спікер - заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Харківській області В’ячеслав Даценко.
Підключитись до конференції можна за наступним посиланням
. Ідентифікатор конференції: 485 238 8633; код доступу: 123456789.
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