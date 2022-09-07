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07.09.2022  18:49   Дмитро Колонєй

Стало відомо, якій частині біженців вдалося знайти роботу за кордоном

Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus Research.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на дослідження компанії Gradus Research, 
  • Близько 43% українских біженців за кордоном вже знайшли роботу та працюють на постійній основі. При чому кількість працевлаштованих збільшилася на 11% за другу половину серпня.
  • Більше половини мігрантів бажає повернутися в Україну за першої можливості - близько 55% людей.
  • Близько 27% прагнуть залишитися на новому місці проживання. Вони шукають там роботу і джерела стабільного доходу, 
  • Значно більше людей (близько 49%) мають впевненість в отриманні заробітньої плати у майбутньому з-поміж українців, які переїхали за кордон, а також жителі західних (42%) та центральних (38%) областей України.
  • У порівнянні з попередньою хвилею мігрантів спостерігається значуще зростання частки тих, чий дохід збільшився (+8% до сьомої хвилі).
 
Источник:   Gradus Research
 Тэги:  беженцы, работа, украина
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