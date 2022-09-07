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07.09.2022  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові підприємець залишиться без земельної ділянки у 2 млн гривень

Прокуратура повернула громаді Харкова її землю

Залишиться без земельної ділянки у 2 млн гривень підприємець у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, астановлено, що між Харківською міською радою та одним із підприємців у 2006 році було укладено договір оренди земельної ділянки по проспекту Науки у м. Харкові, для будівництва офісної будівлі та її подальшої експлуатації. 
 
Проте орендарем з 2006 року жодної будівлі не збудовано. Замість цього орендована земельна ділянка разом із фрагментом проїжджої частини дороги огороджена металевим парканом та використовувалася як автостоянка. 
 
Також орендарем порушувалися істотні умови договору оренди землі в частині своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, земля, харьков
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