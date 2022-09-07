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07.09.2022  17:43   Дмитро Колонєй

У Харкові почався сімейній конкурс

У Харкові в рамках до міжнародного свята проходить конкурс «Що для нас означає мир».

Почався сімейній конкурс «Що для нас означає мир» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на МІськраду, у  рамках конкурсу до Міжнародного дня миру необхідно
  • написати вірш
  • або створити відеоролик і розповісти в них про мирне життя.
«Поділіться, яким ви бачите свій мирний вихідний, відпустку, вечір у колі сім’ї або будь-які інші сторони такого бажаного для нас мирного життя після перемоги України», - зазначили в управлінні.  
 
Начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна Помазан повідомила, що найкращі роботи, на думку організаторів, будуть розміщені на сторінках управління. Серед них оберуть по три переможці у кожній з номінацій (вірш та відеоролик), авторів яких відзначать грамотами та іміджевою продукцією. 
 
Роботи можна надіслати до 20 вересня на електронну адресу: [email protected]
 
Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитися на сторінках управління у соціальних мережах «Instagram» та «Facebook».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс, семья, харьков
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