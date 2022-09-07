07.09.2022 17:43 Дмитро Колонєй

У Харкові почався сімейній конкурс

У Харкові в рамках до міжнародного свята проходить конкурс «Що для нас означає мир».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на МІськраду, у рамках конкурсу до Міжнародного дня миру необхідно

написати вірш

або створити відеоролик і розповісти в них про мирне життя.

«Поділіться, яким ви бачите свій мирний вихідний, відпустку, вечір у колі сім’ї або будь-які інші сторони такого бажаного для нас мирного життя після перемоги України», - зазначили в управлінні.

Начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна Помазан повідомила, що найкращі роботи, на думку організаторів, будуть розміщені на сторінках управління. Серед них оберуть по три переможці у кожній з номінацій (вірш та відеоролик), авторів яких відзначать грамотами та іміджевою продукцією.

Роботи можна надіслати до 20 вересня на електронну адресу: [email protected]

Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитися на сторінках управління у соціальних мережах «Instagram» та «Facebook»