11.09.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 15 аварій на трубопроводах

Фахівці продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що у суботу бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 15 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Ремонтники підприємства, незважаючи на ворожу агресію, що не припиняється, продовжують інтенсивними темпами оперативно відновлювати подачу води для харків'ян. Комплексні роботи виконують досвідчені майстри, які використовують передові технології та забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ось і сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 15 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.