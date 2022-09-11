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11.09.2022  14:43   Рита Парфенова

Як виглядає Золочів після нічного обстрілу окупантів (фото)

Уночі 11 вересня ворог знову ударив по селищу Золочів.



Про це повідомили в Золочівській ОТГ, передає РЕДПОСТ

«Сьогодні вночі, о 02.30 армія свинособак знову вдарила по Золочеву. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Жертв нема», – йдеться у поаідомленні.

Новини Харкова: фото Золочіва після нічного обстрілу окупантів

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Новини Харкова: фото Золочіва після нічного обстрілу окупантів

Источник:   Золочівська селищна об'єднана територіальна громада
 Тэги:  обстрел, золочев, харьков, агрессия россии
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