Як виглядає Золочів після нічного обстрілу окупантів (фото)

Уночі 11 вересня ворог знову ударив по селищу Золочів.
Про це повідомили в Золочівській ОТГ, передає РЕДПОСТ
«Сьогодні вночі, о 02.30 армія свинособак знову вдарила по Золочеву. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Жертв нема», – йдеться у поаідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
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