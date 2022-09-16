16.09.2022 10:40 Рита Парфенова

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей (фото)

Близько 03:30 16 вересня рф завдала два ракетних удари по місту Золочеву в Харківській області.

Як розказав голова Золочівської громади Віктор Коваленко, ракети влучили на територію місцевого ліцею, передає РЕДПОСТ.

"Пошкоджено 5 приватних будинків, водогін, енерго- та газомережі", — сказав Коваленко.

За його словами, значних пошкоджень зазнав фасад будівлі, вікна, двері, дах, спортивний зал та футбольний майданчик.





Поранених чи загиблих внаслідок удару немає.

Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.