    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей (фото)
16.09.2022  10:40   Рита Парфенова

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей (фото)

Близько 03:30 16 вересня рф завдала два ракетних удари по місту Золочеву в Харківській області.

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей

Як розказав голова Золочівської громади Віктор Коваленко, ракети влучили на територію місцевого ліцею, передає РЕДПОСТ.

"Пошкоджено 5 приватних будинків, водогін, енерго- та газомережі", — сказав Коваленко.

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей

За його словами, значних пошкоджень зазнав фасад будівлі, вікна, двері, дах, спортивний зал та футбольний майданчик.

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей

Поранених чи загиблих внаслідок удару немає.

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей

Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.

У Золочеві ракетним ударом зруйнований місцевий ліцей

Источник:   Золочів
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, золочев, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 Надзвичайні події та кримінал Фото наслідків ракетного удару по житловому будинку в Слобідському районі Харкова   16.09 Надзвичайні події Від обстрілів окупантів зізнали поранень мешканці Харковської області 16.09 Надзвичайні події Рятівники погасили пожежу на місці ракетного удара в Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 