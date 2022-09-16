16.09.2022 10:28 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 72 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 142 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 470 осіб. Одужало 301 268 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1103 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 87 осіб (із них 72 - мешканці міста Харкова). 37 осіб захворіли у Богодухівському, 13 - у Лозовському, по 2 - у Чугуєвському та Ізюмському, 1 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 вересня.