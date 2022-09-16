Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 72 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 142 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 470 осіб. Одужало 301 268 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1103 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Комментариев: 0
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: