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16.09.2022  09:58   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по житловому будинку в Слобідському районі Харкова

16 вересня близько 3:30 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова.


Фото: Василь Голосний

Як передає РЕДПОСТ, ракета впала у двір біля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталось займання однієї з квартир та автівки, що знаходилась на подвір’ї. Отримали поранення 4 людей, серед них двоє хлопчиків 5 та 17 років.

Комунальники вже прибирають наслідки ракетного прильоту

Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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