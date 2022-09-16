16.09.2022 09:58 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по житловому будинку в Слобідському районі Харкова

16 вересня близько 3:30 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова.



Фото: Василь Голосний

Як передає РЕДПОСТ, ракета впала у двір біля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталось займання однієї з квартир та автівки, що знаходилась на подвір’ї. Отримали поранення 4 людей, серед них двоє хлопчиків 5 та 17 років.

Комунальники вже прибирають наслідки ракетного прильоту

Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.

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