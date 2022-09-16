Фото наслідків ракетного удару по житловому будинку в Слобідському районі Харкова

16 вересня близько 3:30 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова.
Як передає РЕДПОСТ, ракета впала у двір біля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталось займання однієї з квартир та автівки, що знаходилась на подвір’ї. Отримали поранення 4 людей, серед них двоє хлопчиків 5 та 17 років.
Комунальники вже прибирають наслідки ракетного прильоту
Нагадаємо, вночі 16 вересня ворог завдав ракетних ударів по Слободському та Київському районам Харкова та смт Золочів Богодухівського району.
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: