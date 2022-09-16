Від обстрілів окупантів зізнали поранень мешканці Харковської області

За добу на Харківщині було поранено 12 мирних жителів, у тому числі двоє дітей.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років.
Одна жінка поранена в Ізюмському районі, ще одна – в Харківському.
Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.
Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару 16 вересня по Слобідському району Харкова легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі 2 дітей 5 та 17 років.
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