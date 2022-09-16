16.09.2022 09:23 Рита Парфенова

Рятівники погасили пожежу на місці ракетного удара в Харкові (фото)

Близько 03:30 ворог вдарив ракетами по Харкову.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 вересня.

Одна з ракет влучила у землю біля житлової двоповерхівки у Слобідському районі міста. В результаті вибуху 5 приватних гаражів зазнали часткових руйнацій, також маються пошкодження вікон та даху у житлових будинках, що розташовані біля епіцентру вибуху.

Чотири людини отримали легкі поранення. Після огляду та надання допомоги медиками швидкої вони відмовились від госпіталізації.

Крім того, від потрапляння розжарених уламків ракети загорівся автомобіль "KIA", що стояв у дворі. Він був зруйнований вщент і горів на всій своїй площі. Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни.





Друга ракета потрапила у дорожнє полотно в Київському районі. Поблизу влучання зруйновано одноповерхову будівлю. Пожежі не було.



Загалом за добу з 15 по 16 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу,

2 – на аварійно-рятувальні роботи,

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

1 – на чергування,

3 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 259 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі 16 вереня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.