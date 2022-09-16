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16.09.2022  09:03   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено будинок, постраждалі люди

Вночі 16 вереня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 16 вересня, передає РЕДПОСТ.

У Харкові ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год.

В Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з 2-поверховим житловим будинком. Частково пошкоджений будинок, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі 2 дітей 5 та 17 років.

В Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, без втрат.

В смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо - без втрат.

Нагадаєио, 14 вересня близько 23:30 російський снаряд впав у лісопосадці Київського району Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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