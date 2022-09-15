15.09.2022 11:57 Рита Парфенова

Поліція збирає докази ракетного удару по Харкову

Слідчі в Київському районі Харкова зафіксували наслідки ракетного обстрілу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

14 вересня близько 23:30 російський снаряд впав у лісопосадці. На місці прильоту утворилася вирва.



Попередньо, стріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300.



Постраждалих немає.





Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.