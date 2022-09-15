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15.09.2022  11:57   Рита Парфенова

Поліція збирає докази ракетного удару по Харкову

Слідчі в Київському районі Харкова зафіксували наслідки ракетного обстрілу.

Слідчі в Київському районі Харкова зафіксували наслідки ракетного обстрілу

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

14 вересня близько 23:30 російський снаряд впав у лісопосадці. На місці прильоту утворилася вирва.

Попередньо, стріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Постраждалих немає.

Слідчі в Київському районі Харкова зафіксували наслідки ракетного обстрілу

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

 

Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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