Поліція збирає докази ракетного удару по Харкову

Слідчі в Київському районі Харкова зафіксували наслідки ракетного обстрілу.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
14 вересня близько 23:30 російський снаряд впав у лісопосадці. На місці прильоту утворилася вирва.
Попередньо, стріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300.
Постраждалих немає.
Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази.
Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.
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