15.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч
Поліцейські звернулися до мешканців деокупованих населених пунктів
У населених пунктах та поза їх межами залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що з початком деокупаційних заходів спеціалісти-вибухотехніки обстежили територію загальною площею близько 225 гектарів. В результаті вилучено 1465 вибухонебезпечних предметів, знищено – 76.
При виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів до приїзду фахівців дотримуйтеся наступних правил:
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не розбирайте і не підіймайте знайдені предмети;
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не перекладайте і не переміщуйте з одного місця в інше;
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не нагрівайте і не бийте вибухонебезпечні предмети;
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не використовуйте заряди для розведення вогню і освітлення;
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відгородіть місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет;
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нікого не допускайте до цього місця, організуйте біля нього постійне чергування до прибуття представників відповідних служб.
При виявленні підозрілих предметів необхідно відразу повідомити за телефонами 102 та 101.
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