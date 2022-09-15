15.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Поліцейські звернулися до мешканців деокупованих населених пунктів

У населених пунктах та поза їх межами залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що з початком деокупаційних заходів спеціалісти-вибухотехніки обстежили територію загальною площею близько 225 гектарів. В результаті вилучено 1465 вибухонебезпечних предметів, знищено – 76.

При виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів до приїзду фахівців дотримуйтеся наступних правил:

не розбирайте і не підіймайте знайдені предмети;

не перекладайте і не переміщуйте з одного місця в інше;

не нагрівайте і не бийте вибухонебезпечні предмети;

не використовуйте заряди для розведення вогню і освітлення;

відгородіть місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет;

нікого не допускайте до цього місця, організуйте біля нього постійне чергування до прибуття представників відповідних служб.

При виявленні підозрілих предметів необхідно відразу повідомити за телефонами 102 та 101.

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