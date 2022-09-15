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15.09.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Поліцейські звернулися до мешканців деокупованих населених пунктів

У населених пунктах та поза їх межами залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів.

Вибухонебезпечний предмет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що з початком деокупаційних заходів спеціалісти-вибухотехніки обстежили територію загальною площею близько 225 гектарів. В результаті вилучено 1465 вибухонебезпечних предметів, знищено – 76.
 
При виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів до приїзду фахівців дотримуйтеся наступних правил:
 
  • не розбирайте і не підіймайте знайдені предмети;
  • не перекладайте і не переміщуйте з одного місця в інше;
  • не нагрівайте і не бийте вибухонебезпечні предмети;
  • не використовуйте заряди для розведення вогню і освітлення;
  • відгородіть місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет;
  • нікого не допускайте до цього місця, організуйте біля нього постійне чергування до прибуття представників відповідних служб.
При виявленні підозрілих предметів необхідно відразу повідомити за телефонами 102 та 101.
 
Нагадаємо, в Україні презентували результати дослідження психологічного стану населення.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, полиция
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