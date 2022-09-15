15.09.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

ЄС надасть Україні кошти на відновлення шкіл

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення в Європарламенті оголосила про підтримку освіти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що для відновлення українських шкіл ЄС виділить 100 мільйонів євро, які були пошкоджені чи знищені окупантами.

Також у зверненні Президентка Єврокомісії запропонувала оголосити 2023 рік Європейським роком навичок, аби більше зосередитися на інвестиціях у розвиток робітничих професій та підвищення кваліфікації фахівців.

«Для України нині надважливо підготувати висококваліфікованих спеціалістів, адже наша мета не просто відбудувати країну, а побудувати її сучасною, сильною, європейською державою», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що найкращими інвестиціями завжди були і будуть інвестиції в освіту і знання, адже освіта – це про майбутнє.

«Наша професійно-технічна освіта з кожним днем удосконалюється, має попит серед вступників – усупереч військовій агресії рф ми не зупиняємося, а йдемо далі. Дякуємо за солідарність, підтримку України, наших громадян та нашого майбутнього – дітей!», – сказав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.