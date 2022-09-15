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15.09.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області затримали двох жінок, які співпрацювали з окупантами

Жінки погодились на співпрацю із ворогом.

зрадниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у липні цього року за процесуального керівництва обласної прокуратури 23-річній експоліціянтці було заочно повідомлено про підозру. Зрадниця вступила до лав так званої «Народної міліції» у м. Ізюм. Крім того, експоліціянтка вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. 
 
48-річна колишня податківиця з м. Ізюм також активно співпрацювала з представниками РФ. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних і інших служб. Також зрадниця виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області, з метою створення недопущення їхній протидії для утвердження влади РФ на території України. Наразі їй повідомлено про підозру.
 
Прокурорами обласної прокуратури подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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