15.09.2022 12:38 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 15 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 2 автобуси;

«Грушів» - 30 легкових авто;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 90 легкових авто, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 2 автобуси.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.