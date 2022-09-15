15.09.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах

Фахівці проводять ремонтні роботи у житлових районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 14 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 9 пошкоджень на водоводах та упорядкували 13 оглядових колодязів. Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники оперативно усунули серйозну аварію на магістралі діаметром 200 мм на вул. Технічній.

«Цей трубопровід забезпечує водою мешканців приватного сектору. Комплекс відновлювальних робіт на магістралі довелося проводити із відключенням харків'ян від водопостачання. Тому ремонтники доклали всіх зусиль і навичок для того, щоб якнайшвидше ліквідувати аварію. З поставленим завданням успішно впоралися, після чого обов'язково впорядкували територію. Паралельно капітально відремонтували три пожежні гідранти. Загалом підготовка до експлуатації водопровідного господарства в осінньо-зимовий період відбувається за спланованим графіком», - начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.

15 вересня бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 14 пошкоджених ділянках водоводів.

Фахівцями виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».