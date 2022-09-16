    
Главная Новини Харкова Армія Ворог веде обстріл з території рф по населеним пунктам Харківської області (відео)
16.09.2022  08:26   Рита Парфенова

Ворог веде обстріл з території рф по населеним пунктам Харківської області (відео)

Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник обстрілював з території російської федерації з танків та артилерії різних типів інфраструктуру в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої.

Нагадаємо, вночі 16 вереня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Армія У Генштабі розповіли, куди поділися російські війська з-під Харкова 15.09 Армія Окупанти обстрілюють Харків та населені пункти області (відео) 14.09 Армія Військові рф продовжують обстріли Харкова та області (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 