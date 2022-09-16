Ворог веде обстріл з території рф по населеним пунктам Харківської області (відео)

Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.