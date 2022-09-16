Ворог веде обстріл з території рф по населеним пунктам Харківської області (відео)

Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ
На Харківському напрямку противник обстрілював з території російської федерації з танків та артилерії різних типів інфраструктуру в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої.
Нагадаємо, вночі 16 вереня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.
Комментариев: 0
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: