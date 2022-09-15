15.09.2022 10:18 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 59 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 134 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 328 осіб. Одужало 301 243 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 986 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 75 осіб (із них 59 - мешканці міста Харкова). 29 осіби захворіли у Богодухівському, 24 - у Лозовському, 4 - у Чугуєвському та 2 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 вересня.