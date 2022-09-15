Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 59 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 134 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 328 осіб. Одужало 301 243 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 986 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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