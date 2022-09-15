15.09.2022 10:38 Рита Парфенова

У Харкові гасили пожежу на газопроводі після ворожого обстрілу (фото)

Аварію усунули без відключення споживачів від газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

У результаті обстрілу в Харкові ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску. Бригада аварійно-диспетчерської служби АТ «Харківміськгаз» та служби ДСНС оперативно прибули на місце та усунули пожежу.

Менш ніж за добу, завдяки злагодженій роботі газовиків, були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску 700 мм.





Фахівці компанії провели локалізацію, ліквідацію витоку газу та зварювання пошкодженої ділянки без відключення споживачів від природного газу.

Нагадуємо, АТ "Харківобленерго" розпочало роботи з відновлення електропостачання у населених пунктах, до електромереж яких не було доступу через постійні обстріли або окупацію. Наразі енергетики повертають світло споживачам села Лісне Харківського району.





