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15.09.2022  10:38   Рита Парфенова

У Харкові гасили пожежу на газопроводі після ворожого обстрілу (фото)

Аварію усунули без відключення споживачів від газу.

Новини Харкова: ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
У результаті обстрілу в Харкові ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску. Бригада аварійно-диспетчерської служби АТ «Харківміськгаз» та служби ДСНС оперативно прибули на місце та усунули пожежу.
 
Новини Харкова: ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску

Менш ніж за добу, завдяки злагодженій роботі газовиків, були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску 700 мм.

Новини Харкова: ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску

Фахівці компанії провели локалізацію, ліквідацію витоку газу та зварювання пошкодженої ділянки без відключення споживачів від природного газу.

Новини Харкова: ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску

Нагадуємо, АТ "Харківобленерго" розпочало роботи з відновлення електропостачання у населених пунктах, до електромереж яких не було доступу через постійні обстріли або окупацію. Наразі енергетики повертають світло споживачам села Лісне Харківського району.



 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  газ, харьков, пожар
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