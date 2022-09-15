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15.09.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

НБУ ввів в обіг нову монету

Монета продовжує серію “Пам’ятки архітектури України”.

монета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.
 
Повідомляється, що 15 вересня, Національний банк ввів в обіг нову цікаву пам’ятну монету “Володимирський собор у місті Київ”. 
 
Собор побудований у неовізантійському стилі, він привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом – справжнім шедевром мистецтва.
 
На аверсі монети на орнаментальному тлі зображено головний фасад Володимирського собору (використано кольоровий друк – тамподрук).
 
На реверсі – фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору, виконаний барельєфом, під яким – роки його будівництва: 1862 – 1882. 
 
Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень.
 
Слід зазанчити, що ця пам’ятна монета – 51-ша в серії "Пам’ятки архітектури України". Автором дизайну монети є київська художниця, мистецтвознавець Марія Скоблікова, яка обрала доволі лаконічне і водночас яскраве композиційне рішення.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, монета
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