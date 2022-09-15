15.09.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

НБУ ввів в обіг нову монету

Монета продовжує серію “Пам’ятки архітектури України”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що 15 вересня, Національний банк ввів в обіг нову цікаву пам’ятну монету “Володимирський собор у місті Київ”.

Собор побудований у неовізантійському стилі, він привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом – справжнім шедевром мистецтва.

На аверсі монети на орнаментальному тлі зображено головний фасад Володимирського собору (використано кольоровий друк – тамподрук).

На реверсі – фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору, виконаний барельєфом, під яким – роки його будівництва: 1862 – 1882.

Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень.

Слід зазанчити, що ця пам’ятна монета – 51-ша в серії "Пам’ятки архітектури України". Автором дизайну монети є київська художниця, мистецтвознавець Марія Скоблікова, яка обрала доволі лаконічне і водночас яскраве композиційне рішення.