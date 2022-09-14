14.09.2022 10:16 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 47 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 96 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 194 осіб. Одужало 301 217 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 880 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 54 осіб (із них 47 - мешканці міста Харкова). 22 особи захворіли у Лозовському, 20 - у Богодухівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 вересня.