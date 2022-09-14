Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 47 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 96 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 194 осіб. Одужало 301 217 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 880 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Комментариев: 0
Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
влажность:
давление:
ветер: