В Балаклії військові рф влаштували катувальні канцтабори

У відділку поліції Балаклії рашисти організували штаб, а в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку – зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів.
Молитва «Отче наш», написана на стіні підвалу в деокупованій Балаклії
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі», - розказав він.
За словами свідків, рашисті застосовували різні види катувань, «найлегші» - били струмом.
Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківської області зафіксовано 39 військових злочинів.
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