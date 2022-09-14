14.09.2022 10:47 Рита Парфенова

В Балаклії військові рф влаштували катувальні канцтабори

У відділку поліції Балаклії рашисти організували штаб, а в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку – зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів.



Молитва «Отче наш», написана на стіні підвалу в деокупованій Балаклії

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі», - розказав він.



За словами свідків, рашисті застосовували різні види катувань, «найлегші» - били струмом.



Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківської області зафіксовано 39 військових злочинів.